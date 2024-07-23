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Реал стал первым футбольным клубом, чей доход превысил 1 миллиард евро
Доход клуба вырос на 27%
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" стал первым футбольным клубом, чей доход превысил 1 миллиард евро.
Доход клуба вырос на 27% по сравнению с предыдущим сезоном, что является успешным показателем финансового управления.
Это позволит "Реалу" продолжать инвестировать в команду, стадион и другие ключевые сферы, сохраняя свою позицию лидера в мировом футболе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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