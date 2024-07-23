  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал стал первым футбольным клубом, чей доход превысил 1 миллиард евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал стал первым футбольным клубом, чей доход превысил 1 миллиард евро

Испания

Доход клуба вырос на 27%

Реал стал первым футбольным клубом, чей доход превысил 1 миллиард евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" стал первым футбольным клубом, чей доход превысил 1 миллиард евро.

Доход клуба вырос на 27% по сравнению с предыдущим сезоном, что является успешным показателем финансового управления.

Это позволит "Реалу" продолжать инвестировать в команду, стадион и другие ключевые сферы, сохраняя свою позицию лидера в мировом футболе.

Читайте такжеИсточник: Лунин покинет Реал этим летом
По теме
yellow-arrow
Вильярреал продал Мохику в Мальорку
yellow-arrow
Скира: Атлетико договорился с Жироной по трансферу Довбика
yellow-arrow
Мбаппе снялся в рекламе китайской социальной сети
Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости