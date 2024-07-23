"Реал" стал первым футбольным клубом, чей доход превысил 1 миллиард евро.

Доход клуба вырос на 27% по сравнению с предыдущим сезоном, что является успешным показателем финансового управления.

Это позволит "Реалу" продолжать инвестировать в команду, стадион и другие ключевые сферы, сохраняя свою позицию лидера в мировом футболе.