Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алавес арендовал у Милана вингера Луку Ромеро
Об этом говорится на официальном сайте испанского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний Лука Ромеро, который провел вторую часть прошлого сезона в аренде в "Альмерии", продолжит играть в Ла Лиге. Теперь вингер проведет новую кампанию в составе "Алавеса".
Уругваец будет играть на правах аренды в испанском клубе в течение сезона. Кроме того, "Алавес" имеет опцию выкупа вингера у "Милана". 19-летний футболист приходит в клуб, где уже знаком с тренером Луисом Гарсия Пласа, с которым он вместе работал во втором испанском дивизионе.
✅ ???????????????????????????? | Luka Romero, talento joven para el ataque del Deportivo Alavés.— Deportivo Alavés (@Alaves) July 23, 2024
El club alavesista se reserva una opción de compra sobre el jugador, cedido por el @acmilan.
¡Daleee, @lukaromero_! ????????
ℹ️ https://t.co/TpQGlEHW9o#OngiEtorriLuka#LoQueNosUne | #GoazenGlorioso… pic.twitter.com/npBSBoZSD9
Добавим, что в прошлом сезоне Лука Ромеро всего провел 18 матчей и отметился 3 голами.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Польша и дальше убегает от Украины в ТК, экс-игрок Мариуполя забил за FCSB, хет-трик Джеко
- Квалификация ЛЧ. Динамо - Партизан 6:2. Видео голов и обзор матча
- Квалификация ЛЧ. Динамо - Партизан 6:2. Никакого бизнеса, только личное
- Известно, сколько Реал будет требовать за трансфер Лунина
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО