Алавес арендовал у Милана вингера Луку Ромеро

19-летний Лука Ромеро, который провел вторую часть прошлого сезона в аренде в "Альмерии", продолжит играть в Ла Лиге. Теперь вингер проведет новую кампанию в составе "Алавеса".

Уругваец будет играть на правах аренды в испанском клубе в течение сезона. Кроме того, "Алавес" имеет опцию выкупа вингера у "Милана". 19-летний футболист приходит в клуб, где уже знаком с тренером Луисом Гарсия Пласа, с которым он вместе работал во втором испанском дивизионе.

✅ ???????????????????????????? | Luka Romero, talento joven para el ataque del Deportivo Alavés.



El club alavesista se reserva una opción de compra sobre el jugador, cedido por el @acmilan.



¡Daleee, @lukaromero_! ????????



ℹ️ https://t.co/TpQGlEHW9o#OngiEtorriLuka#LoQueNosUne | #GoazenGlorioso… pic.twitter.com/npBSBoZSD9 — Deportivo Alavés (@Alaves) July 23, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Лука Ромеро всего провел 18 матчей и отметился 3 голами.