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Алавес арендовал у Милана вингера Луку Ромеро

Испания

Об этом говорится на официальном сайте испанского клуба

Алавес арендовал у Милана вингера Луку Ромеро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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19-летний Лука Ромеро, который провел вторую часть прошлого сезона в аренде в "Альмерии", продолжит играть в Ла Лиге. Теперь вингер проведет новую кампанию в составе "Алавеса".

Уругваец будет играть на правах аренды в испанском клубе в течение сезона. Кроме того, "Алавес" имеет опцию выкупа вингера у "Милана". 19-летний футболист приходит в клуб, где уже знаком с тренером Луисом Гарсия Пласа, с которым он вместе работал во втором испанском дивизионе.

Добавим, что в прошлом сезоне Лука Ромеро всего провел 18 матчей и отметился 3 голами.

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Источник:
Алавес
Опубликовал: Александр Гресь
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