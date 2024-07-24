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Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести голкипера Мальорки

Испания

Об этом сообщает Marca

Клуб из Саудовской Аравии хочет приобрести голкипера Мальорки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арабский рынок хочет забрать Предрага Райковича. 28-летний игрок "Мальорки" ведет переговоры с клубом из Саудовской Аравии, поскольку "красно-черные" стремятся продать одного из своих голкиперов во время текущего трансферного рынка.

Про-лига положила глаз на серба, который имеет еще два года контракта на "Сон Муа" до 2026 года, но готов уйти, если предложение будет привлекательным. "Мальорка" требует за своего основного голкипера 10 млн евро и клуб с Ближнего Востока готов заплатить за игрока такие деньги.

Добавим, что в прошлом сезоне Предраг Райкович провел 36 матчей, из которых 9 отыграл на ноль, зато пропустил всего 43 гола.

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Саудовская Аравия Мальорка Предраг Райкович
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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