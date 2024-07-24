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Алавес арендовал у Сельты защитника Ману Санчеса

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Алавес арендовал у Сельты защитника Ману Санчеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Алавес" продолжает свою работу на трансферном рынке. На этот раз к "лисам" присоединился 23-летний Ману Санчес.

"Алавес" арендовал левого защитника у "Сельты" на один сезон. В последней кампании Ману Санчес провел 28 матчей и отдал 5 результативных передач.

Добавим, что это уже седьмой новичок "Алавеса" в летнее межсезонье. Ранее к испанскому клубу присоединились Томас Конечный, Асьер Вильялибре, Мусса Диарра, Уго Новоа, Стоичков и Лука Ромеро.

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Источник:
Алавес
Опубликовал: Александр Гресь
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