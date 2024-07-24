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Алавес арендовал у Сельты защитника Ману Санчеса
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Алавес" продолжает свою работу на трансферном рынке. На этот раз к "лисам" присоединился 23-летний Ману Санчес.
"Алавес" арендовал левого защитника у "Сельты" на один сезон. В последней кампании Ману Санчес провел 28 матчей и отдал 5 результативных передач.
Добавим, что это уже седьмой новичок "Алавеса" в летнее межсезонье. Ранее к испанскому клубу присоединились Томас Конечный, Асьер Вильялибре, Мусса Диарра, Уго Новоа, Стоичков и Лука Ромеро.
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Источник:Алавес
Опубликовал: Александр Гресь
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