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Игрок Барселоны Ансу Фати травмировался во время тренировки
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
21-летний вингер Ансу Фати снова получил повреждение. На тренировке во вторник игрок получил травму стопы на правой ноге.
В Барселоне молодой вингер пройдет курс консервативного лечения. Его возвращение к тренировкам будет зависеть от времени выздоровления. Отметим, что для игрока "Барселоны" это уже тринадцатая травма, которую он получил на профессиональном уровне.
MEDICAL NEWS | In Tuesday's training session, first team player Ansu Fati suffered a foot injury. He will undergo conservative treatment in Barcelona and his return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/jgQoC2PJAx— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Ансу Фати в составе "Брайтона" провел 27 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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