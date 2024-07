Игрок Барселоны Ансу Фати травмировался во время тренировки

21-летний вингер Ансу Фати снова получил повреждение. На тренировке во вторник игрок получил травму стопы на правой ноге.

В Барселоне молодой вингер пройдет курс консервативного лечения. Его возвращение к тренировкам будет зависеть от времени выздоровления. Отметим, что для игрока "Барселоны" это уже тринадцатая травма, которую он получил на профессиональном уровне.

MEDICAL NEWS | In Tuesday's training session, first team player Ansu Fati suffered a foot injury. He will undergo conservative treatment in Barcelona and his return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/jgQoC2PJAx