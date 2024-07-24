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Игрок Барселоны Ансу Фати травмировался во время тренировки

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Игрок Барселоны Ансу Фати травмировался во время тренировки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-летний вингер Ансу Фати снова получил повреждение. На тренировке во вторник игрок получил травму стопы на правой ноге.

В Барселоне молодой вингер пройдет курс консервативного лечения. Его возвращение к тренировкам будет зависеть от времени выздоровления. Отметим, что для игрока "Барселоны" это уже тринадцатая травма, которую он получил на профессиональном уровне.

Добавим, что в прошлом сезоне Ансу Фати в составе "Брайтона" провел 27 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.

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Барселона Ансу Фати
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Источник:
Барселона
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.07.2024 в 14:14
Полуостров ждёт та же судьба. Могильник молодых игроков этот ФК шлемазл
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
24.07.2024 в 14:14
Полуостров ждёт та же судьба. Могильник молодых игроков этот ФК шлемазл
Ответить
0
0

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