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Перес выступил на церемонии прощания с Начо: Мадридцы гордятся тобой

Испания
Обновлено

Начо официально покинул испанский клуб

Перес выступил на церемонии прощания с Начо: Мадридцы гордятся тобой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 24 июля, мадридский "Реал" устроил церемонию прощания с Начо Фернандесом, который официально покинул клуб в конце июня, чтобы присоединиться к саудовскому ФК "Аль-Кадисия".

Президент испанского клуба Флорентино Перес выступил с речью:

"Дорогой Начо, я хочу сказать тебе от себя и всех мадридцев, что мы гордимся тем, что ты выступал за наш клуб. Твоя карьера, твои ценности и твои достижения дают тебе право самому выбирать свое будущее. Мы благодарим вас за то, что вы отдали все ради этого клуба".

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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