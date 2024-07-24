Перес выступил на церемонии прощания с Начо: Мадридцы гордятся тобой

В среду, 24 июля, мадридский "Реал" устроил церемонию прощания с Начо Фернандесом, который официально покинул клуб в конце июня, чтобы присоединиться к саудовскому ФК "Аль-Кадисия".

Президент испанского клуба Флорентино Перес выступил с речью:

"Дорогой Начо, я хочу сказать тебе от себя и всех мадридцев, что мы гордимся тем, что ты выступал за наш клуб. Твоя карьера, твои ценности и твои достижения дают тебе право самому выбирать свое будущее. Мы благодарим вас за то, что вы отдали все ради этого клуба".