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Марбелья подписала бывшую звезду Реала и Наполи

Испания

Кальехон будет выступать за ФК Марбелья

Марбелья подписала бывшую звезду Реала и Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

Новина українською

"Марбелья", клуб 4-го дивизиона Испании, подписала известного испанского игрока Хосе Кальехона.

Вингер с клубом заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, Хосе последние два сезона выступал за "Гранаду". Футболист также играл за такие команды как: "Реал", "Наполи“, "Эспаньол“ и "Фиорентина“.

Кальехон за всю свою карьеру сыграл 696 матчей, в которых забил 142 гола и отдал 115 ассистов.

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Хосе Кальехон Реал (Мадрид) Наполи Марбелья
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Источник:
Мarbella
Опубликовал: Екатерина Власова
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