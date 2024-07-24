Марбелья подписала бывшую звезду Реала и Наполи

"Марбелья", клуб 4-го дивизиона Испании, подписала известного испанского игрока Хосе Кальехона.

Вингер с клубом заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2025 года.

???? ¡¡¡ De la bomba del calendario al ???????????????????????????????????????????????????? del día ... Un fichaje de Primera para un equipo de Primera: Bienvenido, ????????????????́ ????????????????????????????́???? !!! https://t.co/51oDAZ5htc pic.twitter.com/0LF895y6Hy — Marbella FC (@marbella_fc) July 23, 2024

Напомним, Хосе последние два сезона выступал за "Гранаду". Футболист также играл за такие команды как: "Реал", "Наполи“, "Эспаньол“ и "Фиорентина“.

Кальехон за всю свою карьеру сыграл 696 матчей, в которых забил 142 гола и отдал 115 ассистов.