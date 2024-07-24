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Марбелья подписала бывшую звезду Реала и Наполи
Кальехон будет выступать за ФК Марбелья
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
"Марбелья", клуб 4-го дивизиона Испании, подписала известного испанского игрока Хосе Кальехона.
Вингер с клубом заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2025 года.
???? ¡¡¡ De la bomba del calendario al ???????????????????????????????????????????????????? del día ... Un fichaje de Primera para un equipo de Primera: Bienvenido, ????????????????́ ????????????????????????????́???? !!! https://t.co/51oDAZ5htc pic.twitter.com/0LF895y6Hy— Marbella FC (@marbella_fc) July 23, 2024
Напомним, Хосе последние два сезона выступал за "Гранаду". Футболист также играл за такие команды как: "Реал", "Наполи“, "Эспаньол“ и "Фиорентина“.
Кальехон за всю свою карьеру сыграл 696 матчей, в которых забил 142 гола и отдал 115 ассистов.
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