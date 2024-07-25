Лас-Пальмас арендовал у Севильи Аднана Янузая

Аднан Янузай, который за время своего пребывания на "Рамон Санчес Писхуан" провел лишь 17 матчей, имеет контракт с "Севильей" до 2026 года. Бельгиец был одним из тех, кого новый главный тренер Гарсия Пимьента отстранил от игры, и 29-летний футболист не принял участия в первых предсезонных товарищеских встречах. Спортивный директор клуба Виктор Орта уже дал понять, что игроки, которые не попали в заявку, знали о планах команды на этот сезон.

Поэтому Аднан Янузай нашел себе новое место для продолжения карьеры. В следующем сезоне бельгиец будет защищать цвета "Лас-Пальмаса". Руководство "желтых" арендовало бельгийца на один сезон без права выкупа.

Добавим, что в прошлом сезоне Янузай провел лишь 11 матчей во всех турнирах и отметился лишь одним ассистом.