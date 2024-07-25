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Флик - о восстановлении Гави: Мы должны дать ему еще немного времени
Наставник команды высказался 19-летнего хавбека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии здоровья полузащитника команды Гави, который сейчас восстанавливается после серьезной травмы.
"Когда Гави на поле, он пылает! Он хочет вернуться, но мы должны дать ему еще немного времени. У него все хорошо, он профессиональный игрок, и все помогут ему вернуться.
Будем надеяться, что Гави будет играть еще 10-15 лет за "Барсу".
Напомним, в ноябре 2023 года Гави получил травму крестообразных связок колена. Точная дата восстановления 19-летнего хавбека пока неизвестна.
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