"Финансовая ситуация Барселоны значительно улучшилась". Лапорта высказался о потенциальном контракте с Уильямсом

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопросы журналистов о потенциальном контракте с Нико Уильямсом из "Атлетик Бильбао".

"Наша финансовая ситуация значительно улучшилась. Сегодня «Барса» может подписывать очень хороших игроков, поскольку мы выполнили хорошо свою работу".

"Вскоре мы проясним нашу финансовую ситуацию", - добавил Лапорта.

Напомним, что у Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.