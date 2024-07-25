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"Финансовая ситуация Барселоны значительно улучшилась". Лапорта высказался о потенциальном контракте с Уильямсом
Президент Барселоны ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопросы журналистов о потенциальном контракте с Нико Уильямсом из "Атлетик Бильбао".
"Наша финансовая ситуация значительно улучшилась. Сегодня «Барса» может подписывать очень хороших игроков, поскольку мы выполнили хорошо свою работу".
"Вскоре мы проясним нашу финансовую ситуацию", - добавил Лапорта.
Напомним, что у Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.
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