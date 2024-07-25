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"Финансовая ситуация Барселоны значительно улучшилась". Лапорта высказался о потенциальном контракте с Уильямсом

Испания

Президент Барселоны ответил на вопросы журналистов

"Финансовая ситуация Барселоны значительно улучшилась". Лапорта высказался о потенциальном контракте с Уильямсом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта ответил на вопросы журналистов о потенциальном контракте с Нико Уильямсом из "Атлетик Бильбао".

"Наша финансовая ситуация значительно улучшилась. Сегодня «Барса» может подписывать очень хороших игроков, поскольку мы выполнили хорошо свою работу".

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"Вскоре мы проясним нашу финансовую ситуацию", - добавил Лапорта.

Напомним, что у Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года. Тransfermarkt сейчас оценивает стоимость трансфера игрока в 60 миллионов евро.

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Жоан Лапорта Нико Уильямс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
25.07.2024 в 18:38
Вы своё бразильское бревно быстрее продавайте.. Ситуация блъ улучшилась... С каких хе.ров она улучшилась? Ссыт в уши и не краснеет.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
25.07.2024 в 18:38
Вы своё бразильское бревно быстрее продавайте.. Ситуация блъ улучшилась... С каких хе.ров она улучшилась? Ссыт в уши и не краснеет.
Ответить
0
0

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