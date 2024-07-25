Президент Реал Сосьедад опроверг слухи о переходе их вингера в Ливерпуль

Ранее сообщалось что вингером "Реал Сосьедад" Такефусом Кубо заинтересовался «Ливерпуль», но президент испанского клуба Хокин Аперрибай скептически относится к этим слухам:

"Никакие переговоры между клубами не ведутся. Но мы сейчас на рынке, все может произойти, но Кубо очень счастлив здесь и намерен продолжать работать с нами. Мы его очень любим. Будем надеяться, что он останется в "Сосьедаде" навсегда".