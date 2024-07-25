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Президент Реал Сосьедад опроверг слухи о переходе их вингера в Ливерпуль
Кубо очень счастлив здесь (с)
Фото: Real Sociedad de Fútbol
Ранее сообщалось что вингером "Реал Сосьедад" Такефусом Кубо заинтересовался «Ливерпуль», но президент испанского клуба Хокин Аперрибай скептически относится к этим слухам:
"Никакие переговоры между клубами не ведутся. Но мы сейчас на рынке, все может произойти, но Кубо очень счастлив здесь и намерен продолжать работать с нами. Мы его очень любим. Будем надеяться, что он останется в "Сосьедаде" навсегда".
Напомним, что "Реал Сосьедад" приобрел Кубо у мадридского "Реала" летом 2022 года за 6,5 млн евро. В прошлом сезоне Такефуса провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
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