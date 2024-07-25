Президент Реала Сосьедад опроверг слухи о переходе их вингера в Ливерпуль

Ранее сообщалось что вингером "Реала Сосьедад" Такефусой Кубо заинтересовался "Ливерпуль", но президент испанского клуба Хокин Аперрибай скептически относится к этим слухам:

"Никакие переговоры между клубами не ведутся. Но мы сейчас на рынке, все может произойти. Кубо очень счастлив здесь и намерен продолжать работать с нами. Мы его очень любим. Будем надеяться, что он останется в "Сосьедаде" навсегда".

Напомним, что "Реал Сосьедад" приобрел Кубо у мадридского "Реала" летом 2022 года за 6,5 млн евро. В прошлом сезоне Такефуса провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.