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Президент Реала Сосьедад опроверг слухи о переходе их вингера в Ливерпуль

Испания
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Кубо очень счастлив здесь (с)

Президент Реала Сосьедад опроверг слухи о переходе их вингера в Ливерпуль

Фото: Real Sociedad de Fútbol

Новина українською

Ранее сообщалось что вингером "Реала Сосьедад" Такефусой Кубо заинтересовался "Ливерпуль", но президент испанского клуба Хокин Аперрибай скептически относится к этим слухам:

"Никакие переговоры между клубами не ведутся. Но мы сейчас на рынке, все может произойти. Кубо очень счастлив здесь и намерен продолжать работать с нами. Мы его очень любим. Будем надеяться, что он останется в "Сосьедаде" навсегда".

Напомним, что "Реал Сосьедад" приобрел Кубо у мадридского "Реала" летом 2022 года за 6,5 млн евро. В прошлом сезоне Такефуса провел 41 матч, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ливерпуль Такефуса Кубо
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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