Флик - о будущем Фати: Мы будем ждать, пока он вернется

На пресс-конференции, которая состоялась 25 июля, новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал о будущем 21-летнего вингера Ансу Фати.

"Я им очень доволен. Сейчас он травмирован, но мы будем ждать, пока он вернется сильнее", - заявил Флик.

Напомним, что Фати снова получил повреждение. Это произошло на тренировке во вторник, игрок получил травму стопы на правой ноге.