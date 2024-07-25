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Флик - о будущем Фати: Мы будем ждать, пока он вернется

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

Флик - о будущем Фати: Мы будем ждать, пока он вернется

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

На пресс-конференции, которая состоялась 25 июля, новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал о будущем 21-летнего вингера Ансу Фати.

"Я им очень доволен. Сейчас он травмирован, но мы будем ждать, пока он вернется сильнее", - заявил Флик.

Напомним, что Фати снова получил повреждение. Это произошло на тренировке во вторник, игрок получил травму стопы на правой ноге.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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