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Нападающий Оливер Макберни - игрок Лас-Пальмаса
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оливер Макберни, который последнюю кампанию провел в "Шеффилд Юнайтед", будет играть в новом чемпионате. Шотландец в статусе свободного агента перешел в "Лас-Пальмас".
Сообщается, что контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на три года. Шотландец уже прибыл в Марбелью, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю команды. В прошлом сезоне Оливер Макберни провел 23 матча, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
Добавим, что у "Лас-Пальмаса" шотландский форвард стал одиннадцатым новичком в команде. К "желтым" ранее присоединились Иван Седрик, Хайме Мата, Вити Розада, Марвин Парк, Аднан Янузай, Ману Фустер, Иван Хиль, Алекс Муньос, Динко Хоркаш и Яспер Силлессен.
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