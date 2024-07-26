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Нападающий Оливер Макберни - игрок Лас-Пальмаса

Испания

Об этом говорится на сайте клуба

Нападающий Оливер Макберни - игрок Лас-Пальмаса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оливер Макберни, который последнюю кампанию провел в "Шеффилд Юнайтед", будет играть в новом чемпионате. Шотландец в статусе свободного агента перешел в "Лас-Пальмас".

Сообщается, что контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на три года. Шотландец уже прибыл в Марбелью, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю команды. В прошлом сезоне Оливер Макберни провел 23 матча, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

Добавим, что у "Лас-Пальмаса" шотландский форвард стал одиннадцатым новичком в команде. К "желтым" ранее присоединились Иван Седрик, Хайме Мата, Вити Розада, Марвин Парк, Аднан Янузай, Ману Фустер, Иван Хиль, Алекс Муньос, Динко Хоркаш и Яспер Силлессен.

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Шеффилд Юнайтед Оливер Макберни Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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Источник:
Лас-Пальмас
Опубликовал: Александр Гресь
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