Райо Вальекано арендовал у Альмерии вингера Адриана Эмбарбу

Несмотря на то, что "Альмерия" вылетела из Ла Лиги, некоторые ее игроки будут играть в высшем испанском дивизионе. "Райо Вальекано" арендовал у "красно-бело-синих" вингера Адриана Эмбарбу.

Ранее испанец выступал в "Райо", сыграв там 196 матчей (33 гола и 42 ассиста). В прошлом сезоне Адриан Эмбарба провел 36 поединков, где отметился 3 голами и 2 передачами.

✅ ???????????????????????????? | @AdriEmbarba11, nuevo jugador del Rayo Vallecano



✍️ El delantero llega cedido para disputar con el Rayo la Temporada 2024/25



¡Bienvenido, Adri! ⚡️ pic.twitter.com/lKJReruQ9m — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 26, 2024

Добавим, что в "Райо Вальекано" это уже пятый новичок. К испанскому клубу ранее присоединились Пелайо Фернандес, Гумбау, Андрес Мартин и Мигель Морро.