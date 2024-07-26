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Райо Вальекано арендовал у Альмерии вингера Адриана Эмбарбу
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что "Альмерия" вылетела из Ла Лиги, некоторые ее игроки будут играть в высшем испанском дивизионе. "Райо Вальекано" арендовал у "красно-бело-синих" вингера Адриана Эмбарбу.
Ранее испанец выступал в "Райо", сыграв там 196 матчей (33 гола и 42 ассиста). В прошлом сезоне Адриан Эмбарба провел 36 поединков, где отметился 3 голами и 2 передачами.
✅ ???????????????????????????? | @AdriEmbarba11, nuevo jugador del Rayo Vallecano— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 26, 2024
✍️ El delantero llega cedido para disputar con el Rayo la Temporada 2024/25
¡Bienvenido, Adri! ⚡️ pic.twitter.com/lKJReruQ9m
Добавим, что в "Райо Вальекано" это уже пятый новичок. К испанскому клубу ранее присоединились Пелайо Фернандес, Гумбау, Андрес Мартин и Мигель Морро.
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