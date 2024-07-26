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Райо Вальекано арендовал у Альмерии вингера Адриана Эмбарбу

Испания

Об этом говорится на сайте клуба

Райо Вальекано арендовал у Альмерии вингера Адриана Эмбарбу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на то, что "Альмерия" вылетела из Ла Лиги, некоторые ее игроки будут играть в высшем испанском дивизионе. "Райо Вальекано" арендовал у "красно-бело-синих" вингера Адриана Эмбарбу.

Ранее испанец выступал в "Райо", сыграв там 196 матчей (33 гола и 42 ассиста). В прошлом сезоне Адриан Эмбарба провел 36 поединков, где отметился 3 голами и 2 передачами.

Добавим, что в "Райо Вальекано" это уже пятый новичок. К испанскому клубу ранее присоединились Пелайо Фернандес, Гумбау, Андрес Мартин и Мигель Морро.

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Адриан Эмбарба Райо Вальекано (Мадрид) Альмерия
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Источник:
Райо Вальєкано
Опубликовал: Александр Гресь
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