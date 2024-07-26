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Компания Adidas выпустила специальную линию одежды с инициалами Беллингема

Испания

JB

Компания Adidas выпустила специальную линию одежды с инициалами Беллингема

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реал Мадрид" и сборной Англии Джуд Беллингем начал сотрудничать с компанией Adidas.

Специально для 21-летнего футболиста была разработана линия одежды «JB». Коллекция выполнена в ретро стиле, которая представлена спортивными костюмами в белом и синем цвете.

Беллингем перешел в "Реал" летом 2023 года из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 42 матчах.

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Комментарии
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Вarcelinius
26.07.2024 в 17:17
Нігри у захваті.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 17:17
Нігри у захваті.
Ответить
0
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