Компания Adidas выпустила специальную линию одежды с инициалами Беллингема

Полузащитник "Реал Мадрид" и сборной Англии Джуд Беллингем начал сотрудничать с компанией Adidas.

Специально для 21-летнего футболиста была разработана линия одежды «JB». Коллекция выполнена в ретро стиле, которая представлена спортивными костюмами в белом и синем цвете.

???? Adidas has released the ‘JB’ line! pic.twitter.com/aCUIIzaaTl — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 26, 2024

Беллингем перешел в "Реал" летом 2023 года из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 42 матчах.