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Компания Adidas выпустила специальную линию одежды с инициалами Беллингема
JB
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance
Полузащитник "Реал Мадрид" и сборной Англии Джуд Беллингем начал сотрудничать с компанией Adidas.
Специально для 21-летнего футболиста была разработана линия одежды «JB». Коллекция выполнена в ретро стиле, которая представлена спортивными костюмами в белом и синем цвете.
???? Adidas has released the ‘JB’ line! pic.twitter.com/aCUIIzaaTl— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 26, 2024
Беллингем перешел в "Реал" летом 2023 года из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 42 матчах.
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