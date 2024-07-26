Барселона продолжает работать над подписанием звезды Атлетика Бильбао

"Барселона" продолжает упорно работать над подписанием полузащитника Нико Уильямса из ФК "Атлетик Бильбао“.

По информации Фабрицио Романо, этот трансфер является для клуба приоритетным. "Барселона" не будет подписывать ни одного игрока, пока не получит окончательный ответ от Нико.

Напомним, что у Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года.