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Барселона продолжает работать над подписанием звезды Атлетика Бильбао

Испания
Обновлено

Для испанского клуба это приоритет

Барселона продолжает работать над подписанием звезды Атлетика Бильбао

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает упорно работать над подписанием полузащитника Нико Уильямса из ФК "Атлетик Бильбао“.

По информации Фабрицио Романо, этот трансфер является для клуба приоритетным. "Барселона" не будет подписывать ни одного игрока, пока не получит окончательный ответ от Нико.

Напомним, что у Уильямса контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2027 года.

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Атлетик (Бильбао) Барселона Нико Уильямс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 21:05
«Барселона» загрузла в боргах!«Барселона» на офіційному сайті опублікувала річний фінансовий звіт, згідно з яким короткостроковий борг каталонського клубу склав близько 730 млн євро, а вся сума заборгованостей синьо-гранатових сягнула майже 1,2 млрд. Розповідаємо, як погіршилась економічна складова топового європейського клубу, що загруз у боргах.Найбільша частина витрат клубу припадає на фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету. У «Барселоні» сильно стурбовані ситуацією з контрактами гравців. Саме це й призвело до переговорів про відтермінування та скорочення зарплати футболістів.До того ж, за інформацією іспанського видання COPE, каталонському клубу довелося взяти кредит у банку, щоб виплатити зарплату за пів року своїм гравцям. «Барса» не заплатила їм ні в грудні, ні в січні, пообіцявши погасити заборгованість у лютому.Керівництво синьо-гранатових досі винне іншим клубам 126 млн євро за трансферні угоди, які були здійснені в останні роки. Наприклад, «Барселона» заборгувала 29 млн євро «Ліверпулю» за підписання Філіпа Коутіньйо, 16 млн євро «Аяксу» за Френкі де Йонга, 10 млн євро «Бордо» за Малкома, 21 млн євро «Греміо» за Артура і 11 млн євро «Баварії» за Артуро Відаля. Останні троє вже не виступають за каталонський клуб, а кожен борг вимагали оплати до 30 червня цього року.
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 21:05
«Барселона» загрузла в боргах!«Барселона» на офіційному сайті опублікувала річний фінансовий звіт, згідно з яким короткостроковий борг каталонського клубу склав близько 730 млн євро, а вся сума заборгованостей синьо-гранатових сягнула майже 1,2 млрд. Розповідаємо, як погіршилась економічна складова топового європейського клубу, що загруз у боргах.Найбільша частина витрат клубу припадає на фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету. У «Барселоні» сильно стурбовані ситуацією з контрактами гравців. Саме це й призвело до переговорів про відтермінування та скорочення зарплати футболістів.До того ж, за інформацією іспанського видання COPE, каталонському клубу довелося взяти кредит у банку, щоб виплатити зарплату за пів року своїм гравцям. «Барса» не заплатила їм ні в грудні, ні в січні, пообіцявши погасити заборгованість у лютому.Керівництво синьо-гранатових досі винне іншим клубам 126 млн євро за трансферні угоди, які були здійснені в останні роки. Наприклад, «Барселона» заборгувала 29 млн євро «Ліверпулю» за підписання Філіпа Коутіньйо, 16 млн євро «Аяксу» за Френкі де Йонга, 10 млн євро «Бордо» за Малкома, 21 млн євро «Греміо» за Артура і 11 млн євро «Баварії» за Артуро Відаля. Останні троє вже не виступають за каталонський клуб, а кожен борг вимагали оплати до 30 червня цього року.
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Вarcelinius
26.07.2024 в 19:35
Не, ну действительно отличный футболист, стоит потеть, стоит бороться.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
26.07.2024 в 20:01
А якщо не підпишуть, що ти будеш робити?
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 20:25
буде дрочити з двох рук...
 
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Вarcelinius
26.07.2024 в 20:35
Ну как тебе сказать... пердеть да бегать
 
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Вarcelinius
26.07.2024 в 20:37
Какашкин, ты освоил новый метод дрочки? И как оно, надои удвоились?
 
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