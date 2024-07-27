Атлетико официально оформил первый летний трансфер: подписал победителя Евро-2024

"Атлетико" на своих официальных ресурсах сообщил об осуществлении первого трансфера этим летом. Футболистом "матрасников" стал центральный защитник сборной Испании Робин Ле Норман.

Все документы будут окончательно подписаны в ближайшие дни, когда 27-летний игрок выйдет из отпуска.

Transfermarkt сообщает, что сумма перехода составила 34,5 млн. евро. Хотя сам аналитический портал оценивает футболиста в 40 млн. евро.

Ле Норман с 2016 года выступал за "Реал Сосьедад". В прошлом сезоне он провел 43 матча, отличившись двумя голами.

На Евро-2024 Робин выступал в составе сборной Испании, с которой стал чемпионом. Он принял участие во всех матчах турнира, кроме полуфинала против Франции (пропускал из-за дисквалификации).