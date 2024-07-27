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Атлетико официально оформил первый летний трансфер: подписал победителя Евро-2024
За сумму ниже трансферной стоимости
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" на своих официальных ресурсах сообщил об осуществлении первого трансфера этим летом. Футболистом "матрасников" стал центральный защитник сборной Испании Робин Ле Норман.
Все документы будут окончательно подписаны в ближайшие дни, когда 27-летний игрок выйдет из отпуска.
Transfermarkt сообщает, что сумма перехода составила 34,5 млн. евро. Хотя сам аналитический портал оценивает футболиста в 40 млн. евро.
Ле Норман с 2016 года выступал за "Реал Сосьедад". В прошлом сезоне он провел 43 матча, отличившись двумя голами.
На Евро-2024 Робин выступал в составе сборной Испании, с которой стал чемпионом. Он принял участие во всех матчах турнира, кроме полуфинала против Франции (пропускал из-за дисквалификации).
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