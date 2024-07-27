Форвард Барсы Витор Роке близок к переходу в Аль-Хиляль

"Барселона" приняла решение продать бразильского нападающего Витора Роке в Саудовскую профессиональную лигу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, "Аль-Хиляль" предложил аренду с обязательством выкупа в следующем сезоне, на что "Барселона" согласилась. Каталонский клуб поставил ценник в размере 40 миллионов евро для завершения сделки.

Напомним, 19-летний Роке за прошлый сезон принял участие в 14 играх в чемпионате Испании, в которых отметился 2 голами. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.