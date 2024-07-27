  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Форвард Барсы Витор Роке близок к переходу в Аль-Хиляль
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Барсы Витор Роке близок к переходу в Аль-Хиляль

Испания

Барса хочет максимально заработать на переходе бразильца

Форвард Барсы Витор Роке близок к переходу в Аль-Хиляль

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

Новина українською

"Барселона" приняла решение продать бразильского нападающего Витора Роке в Саудовскую профессиональную лигу. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Читайте такжеДовбик не попал в старт Жироны на спарринг против Эспаньола, Цыганков до сих пор вне заявки

По информации издания, "Аль-Хиляль" предложил аренду с обязательством выкупа в следующем сезоне, на что "Барселона" согласилась. Каталонский клуб поставил ценник в размере 40 миллионов евро для завершения сделки.

Напомним, 19-летний Роке за прошлый сезон принял участие в 14 играх в чемпионате Испании, в которых отметился 2 голами. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Категорическое "нет" для Атлетико: Довбык хочет только в Рому – Ди Марцио
yellow-arrow
"Ложь": Довбик прокомментировал информацию о срыве трансфера в Атлетико из-за комиссионных агента
yellow-arrow
Довбик провел спарринг против Эспаньола на скамейке для запасных
Барселона Витор Роке
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 16:13
Это ж надо было такого придурка купить...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 16:13
Это ж надо было такого придурка купить...
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
27.07.2024 в 15:04
Так не дарма Хаві його не бажав бачити...
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
27.07.2024 в 16:24
Притом шо покупался этот бразильский дятел за 30+30 млн евро в период финансовой нестабильности Барсы, когда каждый миллион был на счету. Я б этот селекционный отдел выгнал бы к чёртовой матери, вместе со спортивным директором. Столько тупых и бесполезных трансферов... Торрес, Рафинья, Роке, Ромеу...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости