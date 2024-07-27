Реал официально представил 18-летнего Эндрика

Мадридский "Реал" официально представил 18-летнего бразильского вингера Эндрика. Он вместе с президентом клуба Флорентино Пересом подписали все соответствующие документы для завершения перехода.

"Палмейрас" получит за игрока минимум 45 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы для бразильского клуба.

Этот трансфер был оформлен еще в конце 2022 года, однако Эндрику было разрешено присоединиться к испанскому клубу только по достижении совершеннолетия. 21 июля ему исполнилось 18 лет.

Контракт между сторонами подписан до 2030 года.

Напомним, что Эндрик участвовал в Копа Америка в составе сборной Бразилии. Он провел 124 минуты в четырех матчах.