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Реал официально представил 18-летнего Эндрика
Именно после достижения совершеннолетия
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" официально представил 18-летнего бразильского вингера Эндрика. Он вместе с президентом клуба Флорентино Пересом подписали все соответствующие документы для завершения перехода.
???? @Endrick ????#WelcomeEndrick pic.twitter.com/tZaGzRVdud— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2024
"Палмейрас" получит за игрока минимум 45 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы для бразильского клуба.
Этот трансфер был оформлен еще в конце 2022 года, однако Эндрику было разрешено присоединиться к испанскому клубу только по достижении совершеннолетия. 21 июля ему исполнилось 18 лет.
Контракт между сторонами подписан до 2030 года.
Напомним, что Эндрик участвовал в Копа Америка в составе сборной Бразилии. Он провел 124 минуты в четырех матчах.
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