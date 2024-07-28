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Барселоне не хватает средств на Канселу. Ман Сити не готов отдавать игрока даром
В Барселоне утверждают, что Пеп не хочет Канселу и что португалец хочет играть только на Камп Ноу
Фото: Барселона
"Манчестер Сити" хочет продать Канселу за 30 миллионов евро, но "Барселона" может предложить всего 20 миллионов евро.
По данным Mundo Deportivo, Жоау Канселу не желает возвращаться в АПЛ и хочет продолжить играть за "Барсу", но каталонский клуб не может позволить себе заплатить 30 миллионов евро из-за финансовых проблем.
Отмечается, что клубы из Саудовской Аравии и Италии интересуются 30-летним португальцем. Среди клубов чемпионата Италии интересы проявляют "Интер" и "Ювентус".
Напомним, что в прошлом сезоне за "Барселону" защитник сыграл 42 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.
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