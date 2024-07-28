Барселоне не хватает средств на Канселу. Ман Сити не готов отдавать игрока даром

"Манчестер Сити" хочет продать Канселу за 30 миллионов евро, но "Барселона" может предложить всего 20 миллионов евро.

По данным Mundo Deportivo, Жоау Канселу не желает возвращаться в АПЛ и хочет продолжить играть за "Барсу", но каталонский клуб не может позволить себе заплатить 30 миллионов евро из-за финансовых проблем.

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Отмечается, что клубы из Саудовской Аравии и Италии интересуются 30-летним португальцем. Среди клубов чемпионата Италии интересы проявляют "Интер" и "Ювентус".

Напомним, что в прошлом сезоне за "Барселону" защитник сыграл 42 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.