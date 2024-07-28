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Барселоне не хватает средств на Канселу. Ман Сити не готов отдавать игрока даром

Испания

В Барселоне утверждают, что Пеп не хочет Канселу и что португалец хочет играть только на Камп Ноу

Барселоне не хватает средств на Канселу. Ман Сити не готов отдавать игрока даром

Фото: Барселона

Новина українською

"Манчестер Сити" хочет продать Канселу за 30 миллионов евро, но "Барселона" может предложить всего 20 миллионов евро.

По данным Mundo Deportivo, Жоау Канселу не желает возвращаться в АПЛ и хочет продолжить играть за "Барсу", но каталонский клуб не может позволить себе заплатить 30 миллионов евро из-за финансовых проблем.

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Отмечается, что клубы из Саудовской Аравии и Италии интересуются 30-летним португальцем. Среди клубов чемпионата Италии интересы проявляют "Интер" и "Ювентус".

Напомним, что в прошлом сезоне за "Барселону" защитник сыграл 42 матча, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.07.2024 в 11:22
Какие бездушные в этом МС… не хотят шлемазлам Конселу бесплатно дарить. Какой жёсткий оскал капитализма
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
28.07.2024 в 11:22
Какие бездушные в этом МС… не хотят шлемазлам Конселу бесплатно дарить. Какой жёсткий оскал капитализма
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0
1
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Вarcelinius
28.07.2024 в 10:51
Нах этого Канселу, привозила-бокопор. 15 лимонов красная цена ему в базарный день.
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oda1979 (Запорожье)
28.07.2024 в 11:23
Полшестой в поту, у твоих шлемазлов и на таких денег нет. Продолжай потеть
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1
avatar
Вarcelinius
28.07.2024 в 11:25
п н х к а ц а п
 
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