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Ключевой игрок Жироны дал совет Довбику касательно его будущего

Испания

Поделился своим мнением с Mundo Deportivo

Ключевой игрок Жироны дал совет Довбику касательно его будущего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Жироны", 34-летний Давид Лопес, поделился своим мнением относительно карьеры Артема Довбика.

"Это несколько странная ситуация, потому что мы не знаем, чем это закончится, но самое главное, что он спокоен.

Если бы это зависело от меня, я сказал бы ему остаться. Сейчас он один из нас, но что бы он ни решил, это будет его дом", — сказал Лопес.

Напомним, Фабрицио Романо сообщил, что в начале следующей недели "Рома" и "Жирона" начнут переговоры относительно трансфера Довбика.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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