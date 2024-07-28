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Ключевой игрок Жироны дал совет Довбику касательно его будущего
Поделился своим мнением с Mundo Deportivo
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Жироны", 34-летний Давид Лопес, поделился своим мнением относительно карьеры Артема Довбика.
"Это несколько странная ситуация, потому что мы не знаем, чем это закончится, но самое главное, что он спокоен.
Если бы это зависело от меня, я сказал бы ему остаться. Сейчас он один из нас, но что бы он ни решил, это будет его дом", — сказал Лопес.
Напомним, Фабрицио Романо сообщил, что в начале следующей недели "Рома" и "Жирона" начнут переговоры относительно трансфера Довбика.
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