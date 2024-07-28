Ключевой игрок Жироны дал совет Довбику касательно его будущего

Защитник "Жироны", 34-летний Давид Лопес, поделился своим мнением относительно карьеры Артема Довбика.

"Это несколько странная ситуация, потому что мы не знаем, чем это закончится, но самое главное, что он спокоен.

Если бы это зависело от меня, я сказал бы ему остаться. Сейчас он один из нас, но что бы он ни решил, это будет его дом", — сказал Лопес.