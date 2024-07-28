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Несмотря на другие, более выгодные предложения Ольмо хочет играть в чемпионате Испании
Определился с командой
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Полузащитник "РБ Лейпциг" Дани Ольмо принял решение перейти в "Барселону" этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 26-летний атакующий полузащитник в ожидании потенциального трансфера и отклоняет более выгодные предложения от других клубов. Отмечается, что "Барселона" уже успела дважды встретиться агентами футболиста.
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Напомним, в сезоне 2023/24 Ольмо принял участие в 25 матчах, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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