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Несмотря на другие, более выгодные предложения Ольмо хочет играть в чемпионате Испании

Испания

Определился с командой

Несмотря на другие, более выгодные предложения Ольмо хочет играть в чемпионате Испании

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

Полузащитник "РБ Лейпциг" Дани Ольмо принял решение перейти в "Барселону" этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 26-летний атакующий полузащитник в ожидании потенциального трансфера и отклоняет более выгодные предложения от других клубов. Отмечается, что "Барселона" уже успела дважды встретиться агентами футболиста.

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Напомним, в сезоне 2023/24 Ольмо принял участие в 25 матчах, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

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Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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