Слухи о возможности перехода Гюллера в Байер опровергнуты. Футболист сосредоточен только на Реале

Недавно в СМИ фигурировала информация о заинтересованности леверкузенского "Байера" полузащитником "Реала" Ардой Гюлером. Фабрицио Романо опроверг эти слухи.

Связи между турецким футболистом и немецким клубом очень сомнительны.

“Реал” точно не планирует отдавать Гюлера в аренду. Арда – ключевая часть планов мадридцев. Сам Гюллер также сосредоточен только на "королевском" клубе.

Турок присоединился к "Реалу" летом прошлого года из "Фенербахче" за 20 миллионов евро. В составе мадридцев он провел 12 матчей, отличившись шестью голами.

На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 45 млн. евро.