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Слухи о возможности перехода Гюллера в Байер опровергнуты. Футболист сосредоточен только на Реале
Мадрид считает его ключевой фигурой на будущие планы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency
Недавно в СМИ фигурировала информация о заинтересованности леверкузенского "Байера" полузащитником "Реала" Ардой Гюлером. Фабрицио Романо опроверг эти слухи.
Связи между турецким футболистом и немецким клубом очень сомнительны.
“Реал” точно не планирует отдавать Гюлера в аренду. Арда – ключевая часть планов мадридцев. Сам Гюллер также сосредоточен только на "королевском" клубе.
Турок присоединился к "Реалу" летом прошлого года из "Фенербахче" за 20 миллионов евро. В составе мадридцев он провел 12 матчей, отличившись шестью голами.
На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 45 млн. евро.
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