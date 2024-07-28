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Слухи о возможности перехода Гюллера в Байер опровергнуты. Футболист сосредоточен только на Реале

Испания

Мадрид считает его ключевой фигурой на будущие планы

Слухи о возможности перехода Гюллера в Байер опровергнуты. Футболист сосредоточен только на Реале

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency

Новина українською

Недавно в СМИ фигурировала информация о заинтересованности леверкузенского "Байера" полузащитником "Реала" Ардой Гюлером. Фабрицио Романо опроверг эти слухи.

Связи между турецким футболистом и немецким клубом очень сомнительны.

“Реал” точно не планирует отдавать Гюлера в аренду. Арда – ключевая часть планов мадридцев. Сам Гюллер также сосредоточен только на "королевском" клубе.

Турок присоединился к "Реалу" летом прошлого года из "Фенербахче" за 20 миллионов евро. В составе мадридцев он провел 12 матчей, отличившись шестью голами.

На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 45 млн. евро.

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Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Арда Гюлер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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