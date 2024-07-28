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Бывший капитан Барселоны может присоединиться к Аяксу

Испания

Это один из вариантов продолжения карьеры

Бывший капитан Барселоны может присоединиться к Аяксу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский полузащитник Серхи Роберто может стать игроком "Аякса". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас хавбек рассматривает все доступные ему варианты. У амстердамцев есть настоящий интерес. Роберто оценит ситуацию в следующие несколько дней.

Контракт Серхи с Барселоной завершился 30 июня этого года. Новое соглашение полузащитник подписывать не планирует и хочет покинуть команду на правах свободного агента.

Роберто провел в структуре "блауграны" 18 лет. В общей сложности на его счету 373 матча за первую команду, в которых он отличился 19 голами и 43 ассистами. Вместе с "Барсой" Серхи завоевал 22 трофея. В прошлом сезоне он являлся капитаном команды.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 2,5 млн. евро.

Отметим, что "Аякс" в прошлом сезоне Эредивизи занял пятое место. В настоящее время он принимает участие в квалификации Лиги Европы.

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Аякс (Амстердам) Серхи Роберто
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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