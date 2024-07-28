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Атлетико переключил свое внимание с Довбика на другого бомбардира Ла Лиги

Испания

Он тоже боролся за Пичичи

Атлетико переключил свое внимание с Довбика на другого бомбардира Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

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По сообщениям испанского ресурса El Gol Digital, мадридский "Атлетико" окончательно разуверился в возможности подписать нападающего "Жироны" Артема Довбика. Клуб понимает, что украинец тяготеет к "Роме".

Поэтому "матрасники" начали интересоваться 28-летним форвардом "Вильярреала" Александером Серлотом. Напомним, что именно с этим игроком в прошлом сезоне Довбик в последнем туре боролся за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

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Примечательно, что в контракте норвежца есть клаусула в размере около 40 миллионов евро (такая же, как и у украинского нападающего "Жироны"). Контракт Серлота с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2028 года.

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Атлетико (Мадрид) Вильярреал Артем Довбик Александр Серлот
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Источник:
elgoldigital.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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