Реал хочет подписать двух крайних защитников летом 2025 года

Мадридский "Реал" раздумывает над усилением оборонительной линии.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, "сливочные" настроены подписать следующим летом двух латералей - правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда и левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. У обоих футболистов к тому времени истекает контракт со своими клубами.

В прошлом сезоне Александер-Арнольд отличился 3 голами и 9 голевыми передачами в 37 матчах. На счету Дэвиса 3 забитых мяча и 6 ассистов в 42 играх.