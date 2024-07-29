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Реал хочет подписать двух крайних защитников летом 2025 года

Испания

Непростая задача

Реал хочет подписать двух крайних защитников летом 2025 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" раздумывает над усилением оборонительной линии.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, "сливочные" настроены подписать следующим летом двух латералей - правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда и левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. У обоих футболистов к тому времени истекает контракт со своими клубами.

В прошлом сезоне Александер-Арнольд отличился 3 голами и 9 голевыми передачами в 37 матчах. На счету Дэвиса 3 забитых мяча и 6 ассистов в 42 играх.

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Источник:
Madrid Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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