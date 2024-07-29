Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал хочет подписать двух крайних защитников летом 2025 года
Непростая задача
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" раздумывает над усилением оборонительной линии.
Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, "сливочные" настроены подписать следующим летом двух латералей - правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда и левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса. У обоих футболистов к тому времени истекает контракт со своими клубами.
В прошлом сезоне Александер-Арнольд отличился 3 голами и 9 голевыми передачами в 37 матчах. На счету Дэвиса 3 забитых мяча и 6 ассистов в 42 играх.
Популярное сейчас
- Новый клуб Яремчука, Металлист 1925 назначил тренера, Испания выиграла еще одно Евро. Главные новости за 28 июля
- Нападающий и вратарь покинули Ингулец
- Финал Турнира четырех, Динамо и Полесье в ЕК, старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Цитаишвили: У моей жены дом в Испании, моя дочь родилась в Испании, я приезжаю сюда в отпуск
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО