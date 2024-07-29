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19-летний форвард Барселоны отклонил предложение чемпиона Саудовской Аравии

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К Неймару не поедет

19-летний форвард Барселоны отклонил предложение чемпиона Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Барселоны" Витор Роке ответил отказом на предложение о трансфере в "Аль-Хиляль". Решение игрока одобрило и его окружение. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб теперь намерен рассмотреть другие варианты усиления атаки. В частности, речь идёт о 20-летнем форварде "Астон Виллы" Джоне Дуране.

В прошлом сезоне Роке принял участие в 16 матчах за "Барселону", отметившись 2 забитыми голами. К "блаугране" бразилец присоединился перед началом 2024 года.

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Барселона трансфер Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Витор Роке
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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