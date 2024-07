19-летний форвард Барселоны отклонил предложение чемпиона Саудовской Аравии

Нападающий "Барселоны" Витор Роке ответил отказом на предложение о трансфере в "Аль-Хиляль". Решение игрока одобрило и его окружение. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб теперь намерен рассмотреть другие варианты усиления атаки. В частности, речь идёт о 20-летнем форварде "Астон Виллы" Джоне Дуране.

В прошлом сезоне Роке принял участие в 16 матчах за "Барселону", отметившись 2 забитыми голами. К "блаугране" бразилец присоединился перед началом 2024 года.

???????????? Understand Vitor Roque and his camp have turned down Al Hilal initial contract proposal after club-to-club approach.



Al Hilal have also requested info on other U21 strikers as potential alternatives...



...including Aston Villa's Jhon Duran who wants to join West Ham. ???????????? pic.twitter.com/1yeiSrUZqQ