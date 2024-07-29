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Барселона готовит новое предложение о покупке звезды Евро-2024
Переговоры продолжаются
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" всё ещё сохраняет шансы на подписание полузащитника "Лейпцига" Дани Ольмо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Diario Sport.
По информации источника, представители "сине-гранатовых" вновь контактировали с окружением 26-летнего футболиста, и уже готовят новое предложение для отправки "Лейпцигу". Его детали всё ещё обсуждаются внутри команды.
В то же время, "Барселона" ждёт решения окончательного решения вингера "Атлетика" Нико Уильямса.
В прошлом сезоне Ольмо отличился 8 голами и 5 передачами в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Также этим летом Дани стал чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании.
???????????? Barcelona had new contacts with Dani Olmo's camp over the weekend and they're preparing a new proposal to send to RB Leipzig, still discussed internally.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024
Barça, waiting for Nico Williams decision... but keeping Olmo option active. pic.twitter.com/QtCK2Goyb4
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