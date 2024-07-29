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Барселона готовит новое предложение о покупке звезды Евро-2024

Испания

Переговоры продолжаются

Барселона готовит новое предложение о покупке звезды Евро-2024

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" всё ещё сохраняет шансы на подписание полузащитника "Лейпцига" Дани Ольмо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, представители "сине-гранатовых" вновь контактировали с окружением 26-летнего футболиста, и уже готовят новое предложение для отправки "Лейпцигу". Его детали всё ещё обсуждаются внутри команды.

В то же время, "Барселона" ждёт решения окончательного решения вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

В прошлом сезоне Ольмо отличился 8 голами и 5 передачами в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Также этим летом Дани стал чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании.

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1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
29.07.2024 в 14:56
Если удачно спихнуть Роке, Канселу, Рафинью и Торреса, то хватит на Вильямса и на Ольмо, плюс Кабан ещё пошарит в сундучке. Но Ольмо может не заиграть, тут риск. Думаю надо сосредоточиться только на Вильямсе и не упустить эту чёрную жемчужину.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
29.07.2024 в 14:56
Если удачно спихнуть Роке, Канселу, Рафинью и Торреса, то хватит на Вильямса и на Ольмо, плюс Кабан ещё пошарит в сундучке. Но Ольмо может не заиграть, тут риск. Думаю надо сосредоточиться только на Вильямсе и не упустить эту чёрную жемчужину.
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2024 в 14:51
ода завидует великой Барселоне.
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Вarcelinius
29.07.2024 в 15:01
Ода тупо дрочит в руском бараке на фотографию Кристинки на стене. И на стену же и кончает, под громкие возгласы одобрения собарачников.
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oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 14:09
Готовится и готовится…Потом еще раз готовится и еще раз.
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