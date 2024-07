Барселона готовит новое предложение о покупке звезды Евро-2024

"Барселона" всё ещё сохраняет шансы на подписание полузащитника "Лейпцига" Дани Ольмо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, представители "сине-гранатовых" вновь контактировали с окружением 26-летнего футболиста, и уже готовят новое предложение для отправки "Лейпцигу". Его детали всё ещё обсуждаются внутри команды.

В то же время, "Барселона" ждёт решения окончательного решения вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

В прошлом сезоне Ольмо отличился 8 голами и 5 передачами в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Также этим летом Дани стал чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании.

