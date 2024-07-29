Куртуа - о Мбаппе: Это тот игрок, который способен делать разницу

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о новичке мадридского клуба - нападающем Килиане Мбаппе.

"Мбаппе — один из лучших игроков в мире, и, в конце концов, лучше когда он играет в вашей команде, против вас. Это тот игрок, который способен делать разницу, как и Беллингем с Винисиусом. Если добавним к ним Мбаппе - нам это только поможет.

Нам лишь надо понять, как с ним взаимодействовать, и я думаю, что он поможет нам выиграть много трофеев. Уверен, что это будет отличный сезон, он будет блистать и забьет много голов", - приводит слова бельгийца TUDN.