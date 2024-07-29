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Куртуа - о Мбаппе: Это тот игрок, который способен делать разницу

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Куртуа - о Мбаппе: Это тот игрок, который способен делать разницу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о новичке мадридского клуба - нападающем Килиане Мбаппе.

"Мбаппе — один из лучших игроков в мире, и, в конце концов, лучше когда он играет в вашей команде, против вас. Это тот игрок, который способен делать разницу, как и Беллингем с Винисиусом. Если добавним к ним Мбаппе - нам это только поможет.

Нам лишь надо понять, как с ним взаимодействовать, и я думаю, что он поможет нам выиграть много трофеев. Уверен, что это будет отличный сезон, он будет блистать и забьет много голов", - приводит слова бельгийца TUDN.

Напомним, в июне Мбаппе заключил пятилетний контракт с "Реалом".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
TUDN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2024 в 15:37
Прежде всего, он класно делает .... задницу..., а не разницу... Вытрусил миллионы с катарского презика, не очень хорошо поступил по отношению к президенту Франции, мутил, врал изворачивался, когда речь шла о том, чтоб остаться в Париже... Вобщем, ушел с прежнего места работы со скандалом. Показал им всем задницу...
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2024 в 15:37
Прежде всего, он класно делает .... задницу..., а не разницу... Вытрусил миллионы с катарского презика, не очень хорошо поступил по отношению к президенту Франции, мутил, врал изворачивался, когда речь шла о том, чтоб остаться в Париже... Вобщем, ушел с прежнего места работы со скандалом. Показал им всем задницу...
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Вarcelinius
29.07.2024 в 16:15
Не забываем, шо до этого он показал задницу ещё и Пересу. А сейчас будет показывать Рюдигеру задницу и в реаловской душевой.
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