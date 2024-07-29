  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Официально: Жирона нашла замену Савио в клубе Премьер-Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Жирона нашла замену Савио в клубе Премьер-Лиги

Испания

Брайан Хиль присоединился к испанскому клубу

Официально: Жирона нашла замену Савио в клубе Премьер-Лиги

Фото: Sky / Автор: неизвестен

Новина українською

С момента ухода Савио в "Манчестер Сити" "Жирона" наконец-то нашла ему замену.

Испанский клуб арендовал вингера Брайана Хила из "Тоттенхэма". Контракт игрока с "Жироной" рассчитан до конца сезона 2024/25.

Футболист уже завтра, 30 июля, присоединится к тренировкам с новой командой.

Напомним, что Брайан присоединился к "Тоттенхэму" летом 2021 года из "Севильи" за 25 миллионов евро.

Читайте такжеЖирона сделала третье предложение для подписания полузащитника Валенсии
По теме
yellow-arrow
Куртуа - о Мбаппе: Это тот игрок, который способен делать разницу
yellow-arrow
Барселона готовит новое предложение о покупке звезды Евро-2024
yellow-arrow
19-летний форвард Барселоны отклонил предложение чемпиона Саудовской Аравии
Тоттенхэм (Лондон) Жирона Брайан Хиль Савио
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
girona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости