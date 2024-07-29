Официально: Жирона нашла замену Савио в клубе Премьер-Лиги

С момента ухода Савио в "Манчестер Сити" "Жирона" наконец-то нашла ему замену.

Испанский клуб арендовал вингера Брайана Хила из "Тоттенхэма". Контракт игрока с "Жироной" рассчитан до конца сезона 2024/25.

Футболист уже завтра, 30 июля, присоединится к тренировкам с новой командой.

BENVINGUT BRYAN! ???? — Girona FC (@GironaFC) July 29, 2024

Напомним, что Брайан присоединился к "Тоттенхэму" летом 2021 года из "Севильи" за 25 миллионов евро.