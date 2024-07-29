Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Жирона нашла замену Савио в клубе Премьер-Лиги
Брайан Хиль присоединился к испанскому клубу
Фото: Sky / Автор: неизвестен
С момента ухода Савио в "Манчестер Сити" "Жирона" наконец-то нашла ему замену.
Испанский клуб арендовал вингера Брайана Хила из "Тоттенхэма". Контракт игрока с "Жироной" рассчитан до конца сезона 2024/25.
Футболист уже завтра, 30 июля, присоединится к тренировкам с новой командой.
BENVINGUT BRYAN! ????— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2024
Напомним, что Брайан присоединился к "Тоттенхэму" летом 2021 года из "Севильи" за 25 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:girona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию олимпийского турнира
- Олимпиада-2024. День 3. Расписание соревнований и выступлений украинцев в понедельник
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- "Ложь": Довбик прокомментировал информацию о срыве трансфера в Атлетико из-за комиссионных агента
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Будет медальный бой. Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 на турнире саблисток
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн