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Реал Сосьедад раскрыл сумму, за которую продал своего защитника Атлетико

Испания

Известны детали трансфера Ле Нормана

Реал Сосьедад раскрыл сумму, за которую продал своего защитника Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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27 июля "Атлетико Мадрид" официально оформил первый летний трансфер, подписав центрального защитника сборной Испании Робена Ле Нормана из «"Реал Сосьедад".

Как сообщил председатель совета директоров клуба из Сан-Себастьяна Джокин Аперрибай, трансфер составил 34,5 миллиона евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

Напомним, Ле Норман в прошлом сезоне провел 43 матча, отметившись двумя голами.

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Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Робен Ле Норман
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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