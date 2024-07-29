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Реал Сосьедад раскрыл сумму, за которую продал своего защитника Атлетико
Известны детали трансфера Ле Нормана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
27 июля "Атлетико Мадрид" официально оформил первый летний трансфер, подписав центрального защитника сборной Испании Робена Ле Нормана из «"Реал Сосьедад".
Как сообщил председатель совета директоров клуба из Сан-Себастьяна Джокин Аперрибай, трансфер составил 34,5 миллиона евро плюс 5 миллионов евро бонусов.
Напомним, Ле Норман в прошлом сезоне провел 43 матча, отметившись двумя голами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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