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Левандовский: Убежден, что забью больше, чем в прошлом сезоне

Испания

Роберт хочет большего

Левандовский: Убежден, что забью больше, чем в прошлом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский заявил о своей личную цели на следующий сезон.

"Я убежден, что забью больше, чем в прошлом сезоне, который был не слишком удачным как для меня, так и для команды тоже", - приводит слова Роберта Diario AS.

Напомним, в сезоне 2023/24 Левандовский принял участие в 49 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

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Роберт Левандовский Барселона голы
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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