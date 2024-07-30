Левандовский: Убежден, что забью больше, чем в прошлом сезоне

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский заявил о своей личную цели на следующий сезон.

"Я убежден, что забью больше, чем в прошлом сезоне, который был не слишком удачным как для меня, так и для команды тоже", - приводит слова Роберта Diario AS.

Напомним, в сезоне 2023/24 Левандовский принял участие в 49 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.