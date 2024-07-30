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Бетис проявляет интерес к нападающему дортмундской Боруссии

Испания

Об этом сообщает Marca

Бетис проявляет интерес к нападающему дортмундской Боруссии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виллиан Жозе и Борха Иглесиас покинули "Бетис" этим летом. Кроме того, нападающий Седрик Бакамбу имеет травму и Мануэль Пеллегрини понимает, что нужно искать усиление в атакующей линии.

Сообщается, что "Бетис" сделал громкий шаг по Юссуфу Мукоко из дортмундской "Боруссии". Испанский клуб уже сделал предложение, и игрок рассматривает его. Впрочем, на Мукоко есть много претендентов, большинство из которых имеют больший экономический потенциал, чем "Бетис", но в испанском клубе ему гарантирована главная роль. Если же "Бетис" получит игрока в аренду, одним из камней преткновения станет его зарплата. Ее придется делить с Дортмундом, или же нападающему придется значительно уменьшить свою зарплату, которая сейчас далека от той, что может предложить клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Юссуфа Мукоко провел 27 матчей и забил 6 голов.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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