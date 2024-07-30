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Севилья проявляет интерес к бывшему нападающему Лестер Сити
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнее время все больше клубов заинтересованы в услугах Келечи Ихеаначо. Среди претендентов на нигерийца есть "Ноттингем Форест", "Астон Вилла", "Ипсвич", "Штутгарт". Теперь 27-летний нападающий получил предложение из Испании.
Сообщается, что "Севилья" и Келечи Ихеаначо ведут переговоры о возможном переходе. Спортивный директор испанцев Виктор Орта финализирует переговоры, чтобы убедить бывшего игрока "Лестер Сити" сделать выбор в пользу перехода в андалусийский клуб. Ожидается, что нигериец прибудет в Севилью в ближайшие дни, как только переговоры будут завершены.
Добавим, что в прошлом сезоне Келечи Ихеаначо провел 26 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
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