Севилья проявляет интерес к бывшему нападающему Лестер Сити

В последнее время все больше клубов заинтересованы в услугах Келечи Ихеаначо. Среди претендентов на нигерийца есть "Ноттингем Форест", "Астон Вилла", "Ипсвич", "Штутгарт". Теперь 27-летний нападающий получил предложение из Испании.

Сообщается, что "Севилья" и Келечи Ихеаначо ведут переговоры о возможном переходе. Спортивный директор испанцев Виктор Орта финализирует переговоры, чтобы убедить бывшего игрока "Лестер Сити" сделать выбор в пользу перехода в андалусийский клуб. Ожидается, что нигериец прибудет в Севилью в ближайшие дни, как только переговоры будут завершены.

Добавим, что в прошлом сезоне Келечи Ихеаначо провел 26 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.