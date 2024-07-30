Кроос - о Гюлере: У него большое будущее. Таких игроков сегодня не так много

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился своим мнением о 19-летнем турецком футболисте "сливочных" Арде Гюлере.

"У него большое будущее, если у него будет всё в порядке со здоровьем.

Что отличает Арду от других молодых игроков, так это то, что он открыт для обучения. С тех пор, как он приехал, он уделял много внимания всему, что мы делали до и после тренировок. Таких игроков сегодня не так много.

Он действительно хочет учиться и совершенствоваться. Его удары и его левая нога невероятны, мы все заметили это с первой тренировки", - сказал Кроос в интервью Sky Deutschland.