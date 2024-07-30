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Кроос - о Гюлере: У него большое будущее. Таких игроков сегодня не так много
За будущее Тони может быть спокоен
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился своим мнением о 19-летнем турецком футболисте "сливочных" Арде Гюлере.
"У него большое будущее, если у него будет всё в порядке со здоровьем.
Что отличает Арду от других молодых игроков, так это то, что он открыт для обучения. С тех пор, как он приехал, он уделял много внимания всему, что мы делали до и после тренировок. Таких игроков сегодня не так много.
Он действительно хочет учиться и совершенствоваться. Его удары и его левая нога невероятны, мы все заметили это с первой тренировки", - сказал Кроос в интервью Sky Deutschland.
В прошлом сезоне Гюлер отметился 7 забитыми мячами в 13 сыгранных матчах.
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