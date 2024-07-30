  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кроос - о Гюлере: У него большое будущее. Таких игроков сегодня не так много
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кроос - о Гюлере: У него большое будущее. Таких игроков сегодня не так много

Испания

За будущее Тони может быть спокоен

Кроос - о Гюлере: У него большое будущее. Таких игроков сегодня не так много

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился своим мнением о 19-летнем турецком футболисте "сливочных" Арде Гюлере.

"У него большое будущее, если у него будет всё в порядке со здоровьем.

Что отличает Арду от других молодых игроков, так это то, что он открыт для обучения. С тех пор, как он приехал, он уделял много внимания всему, что мы делали до и после тренировок. Таких игроков сегодня не так много.

Он действительно хочет учиться и совершенствоваться. Его удары и его левая нога невероятны, мы все заметили это с первой тренировки", - сказал Кроос в интервью Sky Deutschland.

В прошлом сезоне Гюлер отметился 7 забитыми мячами в 13 сыгранных матчах.

По теме
yellow-arrow
Севилья проявляет интерес к бывшему нападающему Лестер Сити
yellow-arrow
Бетис проявляет интерес к нападающему дортмундской Боруссии
yellow-arrow
Левандовский: Убежден, что забью больше, чем в прошлом сезоне
Тони Кроос Реал (Мадрид) Арда Гюлер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости