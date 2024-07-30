Испания
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Хавбек Барселоны сменил имидж после победы на Евро-2024
Сдержал слово
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри предстал в новом образе.
Накануне чемпионата Европы-2024 испанец пообещал отрастить усы в случае победы "Фурии Рохи" на турнире.
"Обещания нужно выполнять", — подписал снимок Педри в Instagram.
Напомним, последние два матча Испании на Евро Педри пропустил из-за травмы, полученной в 1/4 финала против Германии (2:1).
Pedri's ???? look ????????♂️ pic.twitter.com/CuyhaSJbJv— 433 (@433) July 30, 2024
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