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Хавбек Барселоны сменил имидж после победы на Евро-2024

Испания

Сдержал слово

Хавбек Барселоны сменил имидж после победы на Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри предстал в новом образе.

Накануне чемпионата Европы-2024 испанец пообещал отрастить усы в случае победы "Фурии Рохи" на турнире.

"Обещания нужно выполнять", — подписал снимок Педри в Instagram.

Напомним, последние два матча Испании на Евро Педри пропустил из-за травмы, полученной в 1/4 финала против Германии (2:1).

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Опубликовал: Александр Бураков
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