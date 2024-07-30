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Атлетико всё ближе к покупке капитана Челси
Идёт обговаривание деталей
Getty Images / Global Images Ukraine
"Атлетико" и "Челси" ведут переговоры о переходе 24-летнего полузащитника Конора Галлахера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны обсуждают трансфер в размере 35-40 миллионов евро с учётом бонусов.
Галлахер - воспитанник "Челси". За основную команду Конор выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах на клубном уровне.
????????⚪️ EXCLUSIVE: Atlético Madrid and Chelsea are now in direct talks for Conor Gallagher deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024
Negotiations underway for package worth around €35/40m add-ons included, requested by Chelsea.
Gallagher, on top of Atlético list as revealed in May — now getting closer. pic.twitter.com/1SFMadRGtD
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