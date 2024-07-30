Атлетико всё ближе к покупке капитана Челси

"Атлетико" и "Челси" ведут переговоры о переходе 24-летнего полузащитника Конора Галлахера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны обсуждают трансфер в размере 35-40 миллионов евро с учётом бонусов.

Галлахер - воспитанник "Челси". За основную команду Конор выступает с 2018 года. В прошлом сезоне англичанин забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в 50 матчах на клубном уровне.