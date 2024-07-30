  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал предложил 25 млн евро за 16-летнего аргентинца
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал предложил 25 млн евро за 16-летнего аргентинца

Испания

Почти вдвое меньше, чем прописано в контракте

Реал предложил 25 млн евро за 16-летнего аргентинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" продвигается в подписании полузащитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно. Как сообщает Diario AS, главную роль в переговорах отыгрывает директор "сливочных" Сантьяго Солари.

Несмотря на то, что сумма отступных 16-летнего футболиста составляет 45 миллионов евро, мадридский клуб предлагает за Франко 25 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отмечается, что в случае своего подписания, аргентинец присоединится к "Реалу" уже летом 2025 года.

На счету Мастантуоно 3 забитых мяча и 1 результативный пас в 21 матчах за основную команду "Ривер Плейта".

По теме
yellow-arrow
Атлетико всё ближе к покупке капитана Челси
yellow-arrow
Гвардиола: Барселона - это клуб моей жизни. Матчи с ней для меня всегда особенные
yellow-arrow
Хавбек Барселоны сменил имидж после победы на Евро-2024
Бока Хуниорс (Аргентина) Реал (Мадрид) трансфер Франко Мастантуоно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
30.07.2024 в 14:51
Найсильніший клуб Світу може собі дозволити купівлю молодих, перспективних і дорогих футболістів. І для цього ніякі важелі і спиз@джені з будівництва стадіону гроші як в декого не потрібні
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
30.07.2024 в 14:51
Найсильніший клуб Світу може собі дозволити купівлю молодих, перспективних і дорогих футболістів. І для цього ніякі важелі і спиз@джені з будівництва стадіону гроші як в декого не потрібні
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости