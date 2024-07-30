Реал предложил 25 млн евро за 16-летнего аргентинца

"Реал" продвигается в подписании полузащитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно. Как сообщает Diario AS, главную роль в переговорах отыгрывает директор "сливочных" Сантьяго Солари.

Несмотря на то, что сумма отступных 16-летнего футболиста составляет 45 миллионов евро, мадридский клуб предлагает за Франко 25 миллионов евро.

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Также отмечается, что в случае своего подписания, аргентинец присоединится к "Реалу" уже летом 2025 года.

На счету Мастантуоно 3 забитых мяча и 1 результативный пас в 21 матчах за основную команду "Ривер Плейта".