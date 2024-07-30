Гвардиола: Ямаль, Кубарси, Педри, Бальде - они летают как самолёты

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о молодых футболистах "Барселоны".

"Ямаль? Он невероятен. Родри рассказывает мне чудесные вещи о Ламине. В нём должно быть что-то особенное. Если Хави дал ему дебютировать - это не просто так. Но я уверен, что у него будут свои взлеты и падения, он должен быть спокоен, потому что впереди у него долгая карьера. Он находится там, где заслуживает быть.

Академия никогда не подводит. Это поколение... я не знаю, что им дали родители, но они летают как самолеты. Кубарси, Педри, Бальде, Ламин и многие другие.

Основой "Барсы" всегда были они (воспитанники - прим.) и подписание великих игроков извне. Они лучше других знают особенности клуба и давление, которое на него оказывается", - цитирует испанца AS.