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Атлетико Мадрид представил новую гостевую форму на следующий сезон
Морская магия
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Атлетико Мадрид" представил гостевую форму на сезон 2024/25.
Новый костюм имеет светло-голубой дизайн с красно-белым воротником и боковыми вставками.
Дизайнеры, создавая такой комплект, вдохновлялись богом морей Нептуном. Такая концепция символизирует успехи клуба.
Esta es nuestra segunda equipación para la temporada 24/25 ???? pic.twitter.com/fBctcLZhrJ— Atlético de Madrid (@Atleti) July 30, 2024
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