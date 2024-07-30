  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико Мадрид представил новую гостевую форму на следующий сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Мадрид представил новую гостевую форму на следующий сезон

Испания

Морская магия

Атлетико Мадрид представил новую гостевую форму на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико Мадрид" представил гостевую форму на сезон 2024/25.

Новый костюм имеет светло-голубой дизайн с красно-белым воротником и боковыми вставками.

Дизайнеры, создавая такой комплект, вдохновлялись богом морей Нептуном. Такая концепция символизирует успехи клуба.

По теме
yellow-arrow
Спортдир Ромы вылетел в Испанию с "твердым намерением" вернуться в Италию уже с Довбиком
yellow-arrow
Гвардиола: Ямаль, Кубарси, Педри, Бальде - они летают как самолёты
yellow-arrow
Реал предложил 25 млн евро за 16-летнего аргентинца
Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости