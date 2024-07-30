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Партнерство Барселоны с Nike может помочь испанцам подписать Нико Уильямса
Но вингер пока не определился со своим будущим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее одного из самых перспективных испанских футболистов Нико Уильямса вскоре станет известным.
22-летний вингер стоит перед сложным выбором: остаться в "Атлетик Бильбао" или перейти в "Барселону".
Интересно, что в этой ситуации может сыграть роль партнерство Нико Уильямса и "Барселоны" с компанией Nike, которая спонсирует как футболиста, так и клуб. По некоторым данным, переход игрока к каталонскому гранду значительно увеличит продажи.
Поэтому переезд в "Барселону" станет дополнительным финансовым стимулом для Уильямса.
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