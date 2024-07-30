Партнерство Барселоны с Nike может помочь испанцам подписать Нико Уильямса

Будущее одного из самых перспективных испанских футболистов Нико Уильямса вскоре станет известным.

22-летний вингер стоит перед сложным выбором: остаться в "Атлетик Бильбао" или перейти в "Барселону".

Интересно, что в этой ситуации может сыграть роль партнерство Нико Уильямса и "Барселоны" с компанией Nike, которая спонсирует как футболиста, так и клуб. По некоторым данным, переход игрока к каталонскому гранду значительно увеличит продажи.

Поэтому переезд в "Барселону" станет дополнительным финансовым стимулом для Уильямса.