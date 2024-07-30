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Партнерство Барселоны с Nike может помочь испанцам подписать Нико Уильямса

Испания

Но вингер пока не определился со своим будущим

Партнерство Барселоны с Nike может помочь испанцам подписать Нико Уильямса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее одного из самых перспективных испанских футболистов Нико Уильямса вскоре станет известным.

22-летний вингер стоит перед сложным выбором: остаться в "Атлетик Бильбао" или перейти в "Барселону".

Интересно, что в этой ситуации может сыграть роль партнерство Нико Уильямса и "Барселоны" с компанией Nike, которая спонсирует как футболиста, так и клуб. По некоторым данным, переход игрока к каталонскому гранду значительно увеличит продажи.

Поэтому переезд в "Барселону" станет дополнительным финансовым стимулом для Уильямса.

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Атлетик (Бильбао) Барселона Nike Нико Уильямс
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
30.07.2024 в 19:11
Ну вот вам и рычаг.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
30.07.2024 в 19:11
Ну вот вам и рычаг.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.07.2024 в 19:19
Ответить
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