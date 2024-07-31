Флик - после победы над Ман Сити: Горжусь молодыми игроками

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после товарищеского матча против "Манчестер Сити" (2:2, 4:1 по пен.).

"Я очень счастлив, мы сделали большое дело. Мы играли против великого клуба с фантастическими игроками. Очень доволен своей командой». Самое главное для тренера - это то, что мы защищались как команда и атаковали как команда.

Я горжусь молодыми игроками. У нас также был фантастический вратарь. Мы действовали как единый коллектив, и Андер (Астралага - прим.) также сыграл важную роль в серии пенальти.

Обстоятельства сложились не лучшим образом из-за времени (проведения игры - прим.), но, в конце концов, мы рады видеть так много болельщиков, которые были счастливы увидеть команду - это важно для нас.

На следующей неделе вся команда будет в сборе. Буду рад всех увидеть", - приводит слова немца Mundo Deportivo.