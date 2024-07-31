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Осасуна продаст капитана команды в катарский Аль-Райан
Об этом сообщает Marca
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Гарсия немало лет провел в родной "Осасуне". Ранее центрального защитника связывали с баскским "Атлетиком", впрочем, его карьера продолжится за пределами Европы.
Капитан памплонцев отправился в Доху, чтобы пройти медосмотр в "Аль-Райане". Сумма его трансфера составит около 10 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Давид Гарсия провел 32 матча и отдал результативную передачу.
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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