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Осасуна продаст капитана команды в катарский Аль-Райан

Испания

Об этом сообщает Marca

Осасуна продаст капитана команды в катарский Аль-Райан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Давид Гарсия немало лет провел в родной "Осасуне". Ранее центрального защитника связывали с баскским "Атлетиком", впрочем, его карьера продолжится за пределами Европы.

Капитан памплонцев отправился в Доху, чтобы пройти медосмотр в "Аль-Райане". Сумма его трансфера составит около 10 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Давид Гарсия провел 32 матча и отдал результативную передачу.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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