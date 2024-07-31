Осасуна продаст капитана команды в катарский Аль-Райан

Давид Гарсия немало лет провел в родной "Осасуне". Ранее центрального защитника связывали с баскским "Атлетиком", впрочем, его карьера продолжится за пределами Европы.

Капитан памплонцев отправился в Доху, чтобы пройти медосмотр в "Аль-Райане". Сумма его трансфера составит около 10 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Давид Гарсия провел 32 матча и отдал результативную передачу.