"Все хотят остаться". Анчелотти поставил точку в вопросе об усилении состава

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его команда завершила трансферную кампанию.

"Нет. Состав укомплектован, мы никого не подпишем. Никто не уходит, все хотят остаться.

Центральный защитник? У нас вернулся Вальехо, восстанавливается Алаба, у нас есть качественные молодые центральные защитники, которые сейчас тренируются с нами: Жоан Мартинес, Хакобо Рамон и Рауль Асенсио. Мы считаем, что эту позицию мы отлично укрепили. Алаба вернётся, и он будет хорошо играть", - приводит слова итальянца официальный сайт "сливочных".