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"Все хотят остаться". Анчелотти поставил точку в вопросе об усилении состава

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Лунин не является исключением

"Все хотят остаться". Анчелотти поставил точку в вопросе об усилении состава

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его команда завершила трансферную кампанию.

"Нет. Состав укомплектован, мы никого не подпишем. Никто не уходит, все хотят остаться.

Центральный защитник? У нас вернулся Вальехо, восстанавливается Алаба, у нас есть качественные молодые центральные защитники, которые сейчас тренируются с нами: Жоан Мартинес, Хакобо Рамон и Рауль Асенсио. Мы считаем, что эту позицию мы отлично укрепили. Алаба вернётся, и он будет хорошо играть", - приводит слова итальянца официальный сайт "сливочных".

1 августа "Реал" сыграет товарищеский матч против "Милана".

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Давид Алаба Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Хесус Вальехо Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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