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"Все хотят остаться". Анчелотти поставил точку в вопросе об усилении состава
Лунин не является исключением
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его команда завершила трансферную кампанию.
"Нет. Состав укомплектован, мы никого не подпишем. Никто не уходит, все хотят остаться.
Центральный защитник? У нас вернулся Вальехо, восстанавливается Алаба, у нас есть качественные молодые центральные защитники, которые сейчас тренируются с нами: Жоан Мартинес, Хакобо Рамон и Рауль Асенсио. Мы считаем, что эту позицию мы отлично укрепили. Алаба вернётся, и он будет хорошо играть", - приводит слова итальянца официальный сайт "сливочных".
1 августа "Реал" сыграет товарищеский матч против "Милана".
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