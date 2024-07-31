Флик: Хотим в Барселоне сделать что-то похожее на то, что Гвардиола построил в Манчестер Сити

Ханси Флик ответил на вопрос о том, команду с каким стилем игры он хочет создать, находясь на должности главного тренера "Барселоны".

"Пеп Гвардиола находится у руля "Сити" уже восемь лет, и мы хотим сделать что-то похожее, что он там построил. Может быть, немного по-другому, но с этой идеей", - цитирует немца Diario Sport.

Этой ночью "Барселона" обыграла "Манчестер Сити" в контрольном матче (2:2, 4:1 в серии пенальти).



Напомним, Флик возглавил "сине-гранатовых" 29 мая 2024 года.