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Флик: Хотим в Барселоне сделать что-то похожее на то, что Гвардиола построил в Манчестер Сити

Испания

Цель поставлена

Флик: Хотим в Барселоне сделать что-то похожее на то, что Гвардиола построил в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ханси Флик ответил на вопрос о том, команду с каким стилем игры он хочет создать, находясь на должности главного тренера "Барселоны".

"Пеп Гвардиола находится у руля "Сити" уже восемь лет, и мы хотим сделать что-то похожее, что он там построил. Может быть, немного по-другому, но с этой идеей", - цитирует немца Diario Sport.

Этой ночью "Барселона" обыграла "Манчестер Сити" в контрольном матче (2:2, 4:1 в серии пенальти).

Напомним, Флик возглавил "сине-гранатовых" 29 мая 2024 года.

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Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити Ханси Флик
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Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
31.07.2024 в 12:34
Осталось понять, каким образом клуб банкрот, с долгом выше 2 млрд евро, может стать таким же как сити.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
31.07.2024 в 12:34
Осталось понять, каким образом клуб банкрот, с долгом выше 2 млрд евро, может стать таким же как сити.
Ответить
0
0

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