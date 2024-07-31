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Источник: приоритет Рафиньи - остаться в Барселоне

Испания

Хочет поиграть под руководством Флика

Источник: приоритет Рафиньи - остаться в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья намерен продолжить карьеру в каталонском клубе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители некоторых команд из Саудовской Аравии выходили на контракт с бразильским футболистом, чтобы узнать его позицию о возможном переходе.

Однако, сам игрок чётко заявил о своём желании остаться в "Барселоне".

Ранее стало известно, за сколько "сине-гранатовые" готовы расстаться с Рафиньей.

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Рафинья Барселона Саудовская Аравия трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
31.07.2024 в 14:08
Да мало ли, шо он хочет. Нах с пляжа и точка. Барсе деньги нужны на покупку первоклассных игроков. А не платить зряплату этому хитрожопому шлемазлу, который один в один обмотать никого не может.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
31.07.2024 в 14:08
Да мало ли, шо он хочет. Нах с пляжа и точка. Барсе деньги нужны на покупку первоклассных игроков. А не платить зряплату этому хитрожопому шлемазлу, который один в один обмотать никого не может.
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0
0
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Вarcelinius
31.07.2024 в 14:18
Шо-то Виталий запаздывает.
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