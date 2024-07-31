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Источник: приоритет Рафиньи - остаться в Барселоне
Хочет поиграть под руководством Флика
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья намерен продолжить карьеру в каталонском клубе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители некоторых команд из Саудовской Аравии выходили на контракт с бразильским футболистом, чтобы узнать его позицию о возможном переходе.
Однако, сам игрок чётко заявил о своём желании остаться в "Барселоне".
Ранее
???????????? Intermediaries have approached again Raphinha this week to understand his availability to Saudi Pro League move in August.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024
The answer was clear again: Raphinha wants to stay at Barcelona, it's his priority. pic.twitter.com/edGkI20JeW
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