Источник: приоритет Рафиньи - остаться в Барселоне

Вингер "Барселоны" Рафинья намерен продолжить карьеру в каталонском клубе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, представители некоторых команд из Саудовской Аравии выходили на контракт с бразильским футболистом, чтобы узнать его позицию о возможном переходе.

Однако, сам игрок чётко заявил о своём желании остаться в "Барселоне".

Ранее стало известно , за сколько "сине-гранатовые" готовы расстаться с Рафиньей.

???????????? Intermediaries have approached again Raphinha this week to understand his availability to Saudi Pro League move in August.



The answer was clear again: Raphinha wants to stay at Barcelona, it's his priority. pic.twitter.com/edGkI20JeW