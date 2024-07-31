  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Один из клубов Ла Лиги хочет подписать Хамеса Родригеса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из клубов Ла Лиги хочет подписать Хамеса Родригеса

Испания

Об этом сообщает Marca

Один из клубов Ла Лиги хочет подписать Хамеса Родригеса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный Хамес Родригес, который показал очень высокий уровень на Копа Америка (он был лучшим в составе сборной Колумбии и вывел ее в финал против Аргентины), хочет вернуться в Европу. Уже известно, что один из испанских клубов очень заинтересован в услугах 33-летнего игрока.

Сообщается, что "Райо Вальекано" работает над сделкой по колумбийцу по той же формуле, по которой они когда-то приобрели Радамеля Фалькао. Президент клуба Мартин Преса понимает, что сделка осложняется тем, что на полузащитника положили глаз несколько команд на старом континенте, но он оптимистично настроен относительно трансфера игрока.

Добавим, что в этом году на клубном уровне Хамес Родригес провел 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Жирона разгромно проиграла Тулузе в потенциально последнем матче Довбика
yellow-arrow
Источник: приоритет Рафиньи - остаться в Барселоне
yellow-arrow
Флик: Хотим в Барселоне сделать что-то похожее на то, что Гвардиола построил в Манчестер Сити
Хамес Родригес Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости