Один из клубов Ла Лиги хочет подписать Хамеса Родригеса

Опытный Хамес Родригес, который показал очень высокий уровень на Копа Америка (он был лучшим в составе сборной Колумбии и вывел ее в финал против Аргентины), хочет вернуться в Европу. Уже известно, что один из испанских клубов очень заинтересован в услугах 33-летнего игрока.

Сообщается, что "Райо Вальекано" работает над сделкой по колумбийцу по той же формуле, по которой они когда-то приобрели Радамеля Фалькао. Президент клуба Мартин Преса понимает, что сделка осложняется тем, что на полузащитника положили глаз несколько команд на старом континенте, но он оптимистично настроен относительно трансфера игрока.

Добавим, что в этом году на клубном уровне Хамес Родригес провел 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.