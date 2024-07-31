  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Шансы Барселоны на трансфер Нико Уильямса близки к нулю
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шансы Барселоны на трансфер Нико Уильямса близки к нулю

Испания

Воспитанник басков не закончил свою миссию в родной команде

Шансы Барселоны на трансфер Нико Уильямса близки к нулю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нико Уильямс намерен продолжить карьеру в "Атлетике". Об этом сообщает The Athletic.

По данным издания, ключевым фактором к принятию данного решения стала преданность 22-летнего вингера к баскскому клубу и потенциальная возможность сыграть на родном "Сан-Мамесе" в финале Лиги Европы в сезоне 2024/25.

Действующий контракт Уильямса с "Атлетиком" рассчитан до 2027 года. Сумма отступных за испанца составляет 55 миллионов евро.

Ранее об интересе к Нико также сообщалось со стороны "ПСЖ", "Челси" и "Арсенала".

В прошлом сезоне Уильямс отличился 10 забитыми мячами и 24 результативными ассистами в 48 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Один из клубов Ла Лиги хочет подписать Хамеса Родригеса
yellow-arrow
Жирона разгромно проиграла Тулузе в потенциально последнем матче Довбика
yellow-arrow
Источник: приоритет Рафиньи - остаться в Барселоне
Атлетик (Бильбао) Барселона трансфер Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
31.07.2024 в 18:03
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
Algrab (Костопiль)
31.07.2024 в 18:03
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
31.07.2024 в 16:46
Авжеж... Це як Marca РЕАЛьно всю "правду" розповідає Всі бажають на Гранді трошки засвітитися... підзаробити. А так, як казали раніше... "Точну погоду на завтра я розповім післязавтра!"
Ответить
0
2
storm_ua (Николаев)
31.07.2024 в 16:42
Ничего неожиданного, зачем перспективному игроку клуб банкрот, с президентом аферистом, без малейших шансов вылезти из этого болота. В отличии от фанов barcелохии , нико бабки считать умеет, и понимает в какой шопе находится barcелохия.
Ответить
2
0
avatar
Вarcelinius
31.07.2024 в 16:32
Николай, подумай хорошенько, в Барсу дважды не приглашают.
Ответить
0
2
Dr. House (Поділля)
31.07.2024 в 16:45
Зараз у барсотушки така ситуація, що вона навіть після того як її раз з 10 пошлють, все одно буде просити. Так само як і ти
Ответить
1
0
Nevermore (Донецк)
31.07.2024 в 16:17
єто хорошо!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости