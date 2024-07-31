Шансы Барселоны на трансфер Нико Уильямса близки к нулю

Нико Уильямс намерен продолжить карьеру в "Атлетике". Об этом сообщает The Athletic.

По данным издания, ключевым фактором к принятию данного решения стала преданность 22-летнего вингера к баскскому клубу и потенциальная возможность сыграть на родном "Сан-Мамесе" в финале Лиги Европы в сезоне 2024/25.

Действующий контракт Уильямса с "Атлетиком" рассчитан до 2027 года. Сумма отступных за испанца составляет 55 миллионов евро.

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Ранее об интересе к Нико также сообщалось со стороны "ПСЖ", "Челси" и "Арсенала".

В прошлом сезоне Уильямс отличился 10 забитыми мячами и 24 результативными ассистами в 48 матчах во всех турнирах.