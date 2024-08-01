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Реал минимально уступил Милану в товарищеском матче. Лунин вышел на поле во втором тайме

Испания

Играли экспериментальным составом

Реал минимально уступил Милану в товарищеском матче. Лунин вышел на поле во втором тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

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В американском Чикаго завершился контрольный поединок между мадридским "Реалом" и "Миланом". Минимальная победа осталась за "россонери" - 1:0.

Единственным забитым голом в матче на 55-й минуте отличился Самуэль Чуквуэзе.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел на поле после перерыва, заменив Тибо Куртуа. Также игра с "Миланом" стала дебютной для 18-летнего новичка "Реала" Эндрика - бразилец отыграл весь первый тайм.

1 августа, 03:30, "Солдир Филд".

"Реал Мадрид" - "Милан" 0:1

Гол: Чуквуэзе 55

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Товарищеский матч Реал (Мадрид) Милан Андрей Лунин Эндрик
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gican85 (Киев)
01.08.2024 в 08:50
И сразу с7ка пропустил
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
01.08.2024 в 08:50
И сразу с7ка пропустил
Ответить
0
1
Caballero (DC)
01.08.2024 в 09:18
Не пропускає той, хто не грає.
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