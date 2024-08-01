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Реал минимально уступил Милану в товарищеском матче. Лунин вышел на поле во втором тайме
Играли экспериментальным составом
Getty Images/Global Images Ukraine
В американском Чикаго завершился контрольный поединок между мадридским "Реалом" и "Миланом". Минимальная победа осталась за "россонери" - 1:0.
Единственным забитым голом в матче на 55-й минуте отличился Самуэль Чуквуэзе.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел на поле после перерыва, заменив Тибо Куртуа. Также игра с "Миланом" стала дебютной для 18-летнего новичка "Реала" Эндрика - бразилец отыграл весь первый тайм.
1 августа, 03:30, "Солдир Филд".
"Реал Мадрид" - "Милан" 0:1
Гол: Чуквуэзе 55
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